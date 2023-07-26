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CHP'li Erdem: ''Başka kanallarla da anlaşmamız var''

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CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi bir siyasi parti ile bir televizyon kanalı arasında "anlaşma yapması" tartışmalarını da beraberinde getirirken CHP'li Eren Erdem başka kanallarla da anlaşmalar yapıldığını açıkladı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" şeklindeki sözleri tartışmaları beraberinde getirdi. 

Bu konuyla ilgili Habertürk TV canlı yayınına çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV dışında CHP’nin başka kanallarla da anlaşma yaptığını açıkladı. 

Erdem canlı yayında, “Bugünkü şartlarda Türkiye'de normal, İngiltere'de ya da İsveç'de anormaldir. Başka kanallarla da anlaşma yapıldı ama onları söylemem uygun değil” ifadelerini kullandı. 

Eren Erdem ne kadar para verildiğini ise “açıklayamam” diyerek reddetti. 

Etiketler eren erdem chp anlaşma sözleşme kanal televizyon kanalı
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