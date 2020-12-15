CHP'li Gürer'den ''rapçileri'' kıskandıracak performans

TBMM’de süren bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin bakanlara soru sormaları için tanınan süre 1 dakikadan 40 saniyeye düşürüldü.

unun üzerine CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 40 saniyelik konuşma süresine 96 sözcükten oluşan 6 soru sığdırarak ilginç bir rekora imza attı.

GÜRER’DEN REPÇİLERİ KISKANDIRAN PERFORMANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na sorular yönelten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a

“32 bin hizmetli ve güvenlik çalışanı on ay çalışıp iki ay zorunlu izne çıkarılmaktadır. Bu işçiler, sürekli işçi kadrosuna alınacak mıdır?

Toplum yararı projesiyle işe alınanlar kadroya alınacak mıdır?

Mesleki teknik öğretmen, felsefe, bilişim, okul öncesi, tarih, coğrafya, branş öğretmenleri, engelli öğretmenler ve 60 bin öğretmen ataması yapılacak mıdır?

Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek midir?

Fitness öğretmenlerine, usta öğreticilere, rehabilitasyon eğitimcilerine öğretmen kadrosu verilecek midir? Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek mi?” sorularını yöneltti.

Gürer, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da “kamuda kiralık araç şoförlerine, KİT çalışanlarına, Karayollarında, Demiryollarında, PTT’de, taşeron firmada çalışanlara kadro verecek midir?” sorularını yanıtlamasını istedi.

40 SANİYEYE 96 SÖZCÜK SIĞDIRDI

Gürer’in 40 saniyede 96 sözcükten oluşan dört soruyu sorması diğer vekiller tarafından alkışlandı.

Rap şarkıcısı Eminem’in 2013’te çıkardığı “Rap God” single’ı 6 dakikada söylenen 1533 kelime ile bu alanda “rekor” olarak kabul edilmişti. Eminem’in bu şarkısı 40 saniyede ortalama 170 kelimeye denk geliyor.

BAKANLAR GÜRER’İN HIZINA YETİŞEMEDİ

Gürer’in süratle okuduğu sorularına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeterli süre olmadığını gerekçe göstererek, daha sonra yazılı yanıt vereceklerini belirtti.