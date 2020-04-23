CHP'li Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, elde edilecek delilere göre yeniden değerlendirileceği kaydedildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç'un, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddialarıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

İFADESİNDE ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğraflarını çektiğini İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla alınan ifadesinde kabul etti. Özçağdaş “İnşaat var mı yok mu" diye fotoğraf çektim” dedi.

KAFTANCIOĞLU HAKKINDA SUÇA AZMETTİRME SORUŞTURMASI

Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirtti. Bunun üzerine Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

Olay İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Özçağdaş’ın, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmesiyle başladı. Polislerin uyarısı üzerine Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Özçağdaş’ın koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldığı belirtildi.