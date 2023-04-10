CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan Sadullah Ergin eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, FETÖ kumpasları döneminde Adalat Bakanı olan Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. Bölge'den aday olmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

FETÖ'nün çok sayıda mağdur ettiği Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarının görüldüğü dönemde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin gündemdeki yerini koruyor.

DEVA Partisi kurucusu, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinden seçilecek bir yerden aday gösterilmesi CHP teşkilatlarında rahatsızlığa yol açtı.

"Siyaset fikirler üzerinden yürür"

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı NTV canlı yayınında gelen tepkilerle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Biz isimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. DEVA Partililer ve diğer siyasi partiler bizi biliyor, biz de onları biliyoruz. Farklılıklarımız olduğu için farklı partileriz. Listelerde ortaklaşmanın getireceği sinerjiyle daha fazla arkadaşımızın parlamentoya gireceğini biliyoruz. İşbirliği konusunda bir prensip kararı alındı biz de onun alt tarafında gerekli olan çalışmaları yürüttük. Siyasetler kişiler değil partiler üzerinden, fikirler üzerinden yürür. Biz ittifak içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük.

"Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. CHP hiçbir partiyle işbirliği yapmasa da tepkiler olacaktı. Düzeni değiştiriyor, Türkiye'nin önünü açıyor olmamız gerekiyor."

Millet ittifakı bileşenlerine 78 kontenjan ayırmasıyla ilgili, CHP içinde kırgınlık olup olmadığı sorusuna Salıcı, "Birçok arkadaşımız nasıl bir sorumluluk aldığımızın farkında, onlarda bir kırgınlık olduğunu sanmıyorum, daha çok seçimleri kazanmamız halinde yürütmedeki rollerini düşünüyorlardır." diye cevap verdi.