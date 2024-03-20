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CHP'li Salıcı: Erdoğan'a ders olsun: Senden büyük adalet var

CHP'li Salıcı: Erdoğan'a ders olsun: Senden büyük adalet var
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CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Gezi Parkı kararına ilişkin olarak "Şantaj yapan Erdoğan'a ders olsun: Senden büyük adalet var. Senden büyük Gezi Parkı var. Senden büyük CHP belediyeciliği var" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, mahkemenin Gezi Parkı'nın vakıfa devredilme kararını aykırı bulmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salıcı, "Tebrikler @istanbulbld ve @ekrem_imamoglu. CHP’li belediyelerimiz adalet yollarında kazanımlar elde ediyorlar. “Bize oy verin, yoksa…” diye şantaj yapan @RTErdogan’a ders olsun: Senden büyük adalet var. Senden büyük Gezi Parkı var. Senden büyük CHP belediyeciliği var" dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB’nin Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Bayezid Vakfı’na devriyle ilgili başlattığı hukuk mücadelesi sonuçlandı.

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vakıf lehine verdiği tescil kararını bozdu. Dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çeken mahkeme, parkın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline hükmetti.

Etiketler CHP gezi parkı şantaj
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