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  4. 20 Kasım 2018 17:53

CHP'li Tekin: ''Kayıp çocuklar için harekete geçti''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kayıp çocuklar sorununun giderek büyüdüğünü rakamlarla ortaya koydu. Tekin, kaybolan çocukların akıbetini araştırmak ve çocukların kaybedilmesini engelleyebilmek için harekete geçti. Tekin, TBMM'ye bir kanun teklifi sunacak.

CHP'li Tekin: ''Kayıp çocuklar için harekete geçti''
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Kaybolan çocuklara ilişkin yazılı bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar" sözünü hatırlattı. 

"ÇOCUKLAR TEHDİT ALTINDA"
Çocuklara yönelik suçlarda hafifletici sebep aranamayacağını belirten Tekin, "Çocuklarımız, sadece kaybolma tehlikesiyle değil, taciz ve tecavüz gibi insanlık suçlarına da maruz kalıyor" dedi.

TÜİK'in verilerine göre, son on yılda yüz yetmiş sekiz bin altı yüz kırk bir çocuğun kaybedildiğine dikkat çeken Tekin, "Bu büyük bir toplumsal yaradır. Bu çocuklara ne oldu; başlarına ne geldi? Hükümet ne merak ediyor ne de araştırıyor" tepkisini gösterdi.

KANUN TEKLİFİ VERECEK

Sorunun gözden kaçırıldığını belirten CHP'li Tekin, İstanbul, Şanlıurfa ve Gaziantep'te kayıp çocuk vakalarının yoğunlaştığını belirtti. Yeni yasama yılında konuya dikkat çekeceğini; hem kanun teklifi hem de araştırma önergesi vereceğini belirten Tekin, çocuklara yönelik istismarı engelleyecek tedbirleri önereceklerini de belirtti. 

CHE Guevara'nın "Aynı evrende yaşamamalı çocuklar ile cellatlar..." sözünü de hatırlatan Gürsel Tekin, "Kaybolan her çocuk, kaybedilen umutlar demektir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkacağız" ifadesini kullandı. Tekin, sivil toplum kuruluşlarını da konuya duyarlı olmaya çağırdı.

gürsel tekin , kaybolan çocuklar
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