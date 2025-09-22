CHP'nin masasındaki karşılaştırmalı son seçim anketi ortaya çıktı

  1. Anasayfa
CHP tarafından 4-11 Eylül tarihleri arasında 52 ilde gerçekleştirilen seçim anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarında TBMM'nin sadece 3 partiden oluştuğu görülürken partilerin 2023 seçimlerinden sonraki oy değişimi de ortaya çıktı.

CHP'nin 4-11 Eylül tarihleri arasında 52 ilde bilgisayar destekli telefonla yaptırdığı anket kamuoyu ile paylaşıldı.

Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan önce CHP'nin oy oranı yüzde 34,1, AK Parti'nin oy oranı yüzde 26,8 MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,5 olarak görülüyor.

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP'nin yüzde 40'ı aşarak yüzde 41,1 seviyesini gördüğü AK Parti'nin oy oranının ise yüzde 32,3 seviyesinde kaldığı görüldü.

MHP'nin oy oranı ise yüzde 5,4'te kalırken; kararsızlar dağıtıldıktan sonra DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 7,2 seviyesinde.

"Bu pazar seçim olsa" CHP 2023'e seçimlerine göre oy oranını en çok arttıran parti konumunda yer alıyor.

Ankette yer alan verilere göre; CHP 2023 seçimlerinde yüzde 25,4 olan oy oranını yüzde 41,1'e yükseltirken; AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,3'ten yüzde 32,3'e geriliyor.

CHP oy oranını yüzde 15,7 artırırken Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki yüzde 45,3'lük oy oranı yüzde 37,7'ye geriliyor.

Anket sonuçlarına göre yüzde 7'lik seçim barajını yalnızca CHP, AK Parti ve DEM Parti geçiyor.

