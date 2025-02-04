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CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a jet soruşturma

CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a jet soruşturma
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CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret ve ''Tehdit'' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı. Enginyurt'un konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. 

NE OLMUŞTU?

Demokrat Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı. Uzun ve Enginyurt’a rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Cemal Enginyurt, "Sayın Başkan geçmişte benden çok çekti. Ben Özgür Özel'e bir kez daha teşekkür ederim. Kendisi benden davasını vazgeçerek helalleştik. Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirdi ki... Ne senin olacağız ne de kara toprağın. Biz Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız" ifadelerini kullandı. 

CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret ve ''Tehdit'' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler CHP cemal enginyurt soruşturma
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