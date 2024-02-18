CHP'ye Süleyman Soylu sürprizi
AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’deki CHP seçim bürosunu ziyaret etti.
AKP İstanbul Milletvekili ve İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’deki CHP seçim bürosunu ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, “CHP Şişli 19 Mayıs seçim bürosunu Belediye Başkan Adayımız @Gokhan_Yuksel37 Başkanımızla ziyaret ettik. Oturduk, uzunca sohbet ettik. Karşılıklı başarılar dileklerinde bulunduk. Nezaketlerine, misafirperverliklerine ve ikramlarına teşekkür ederim. Sağolsunlar…” ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol