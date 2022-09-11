''CHP'yle ittifak değiliz'' diyen İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama

"CHP ile şu anda bir ittifak değiliz" şeklindeki çıkışıyla gündeme gelen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan yeni bir açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın katıldığı bir televizyon programında “CHP ile henüz ittifak kurmadığınızı mı söylüyorsunuz?” şeklindeki soruya “Evet” yanıtını vermesi, siyaset sahnesinde tartışmalara neden oldu.

Bunun üzerine Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'a konuşan Poyraz, yaptığı açıklamanın sadece bir tanım konusu olduğunu ve bunu da katıldığı televizyon yayınında açıkladığını belirterek “İttifak süreci seçim başladığında açıklanır. Bu sadece yasal bir tanım meselesi. Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize ‘işbirliği’ denir. Biz zaten işbirliği halindeyiz. Ama ittifak tanımı seçim süreci geldiğinde kullanılır” dedi.

Poyraz, altılı masanın da güçlendirilmiş parlamenter sistemi yaşama geçirmek için işbirliği içinde olduğunu belirtti.

'CİDDİ BİR İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ'

CHP kurmayları da masada bir ayrılık olmadığının altını çizdi.

"Biz her zaman ‘Millet İttifakı’nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak’ vurgusu yapıyoruz" diyen partililer, "Millet İttifakı’nın temeli İYİ Parti ve CHP’den oluşuyor. Biz bir demokrasi mücadelesi için birlikteyiz, onun için de ittifak halindeyiz. Yasal ittifak süreci seçim başladığında başlamış oluyor. Seçim takvimi belli olduğunda da bu açıklanmış olur. Ama biz altı parti zaten şu anda ciddi bir işbirliği halindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet