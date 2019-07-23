Cumhur İttifakı'nda ''30 Ağustos'' krizi: MHP'den çok sert tepki !

AK Partili Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın büyük tepki çeken "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil" sözlerine, MHP'den sert cevap geldi. Bursalı Aktaş'a cevabı, Bursalı MHP Genel Başkan yardımcısı verdi. MHP'nin asker kökenli Genel Başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, "30 Ağustos; yabancı askerlerin işgalinden Türk topraklarının geri alındığı günü, namusu, şerefi, bayrağımızın dalgalanmasını, ezanların okunmasını yani Zafer’i temsil eder. 30 Ağustos birilerini hiç ilgilendirmeyebilir. Hatta onlar için 30 Ağustos yas günü bile olabilir" dedi. CHP Genel Başkan yardımcısı Faik Öztrak, Alinur Aktaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı sözler için '' İktidarın küçük ortağının bu sözler hakkında ne yorum yapacağını büyük bir merakla bekliyoruz” demişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, “30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” sözlerine tepkiler sürüyor. AK Parti'li Aktaş'a Cumhur İttifakı ortağı MHP'den de sert yanıt geldi.

MHP’nin asker kökenli Genel Başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, ”30 Ağustos; yabancı askerlerin işgalinden Türk topraklarının geri alındığı günü, namusu, şerefi, bayrağımızın dalgalanmasını, ezanların okunmasını yani Zafer'i temsil eder. 30 Ağustos birilerini hiç ilgilendirmeyebilir. Hatta onlar için 30 Ağustos yas günü bile olabilir” dedi.

“AHLAKSIZIN SOYUNA BAKMALI”

CHP Genel Başkan yardımcısı Faik Öztrak, Alinur Aktaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı sözler için ”İktidarın küçük ortağının bu sözler hakkında ne yorum yapacağını büyük bir merakla bekliyoruz” demişti. Öztrak “Bu zat Uğur Mumcu'ya, Nazım Hikmet'e, Türkan Saylan'a, Bahriye Üçok'a hakaret eden bir kendini bilmezdir. Şimdi de Ormancılık Günü ile 30 Ağustos'u aynı kefeye koymaya çalışıyor'' açıklaması da yapmıştı.

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ da Aktaş'a sert çıktı ve ise “30 Ağustos’un Türk milletinin en büyük bayramı olduğunu anlamayan bir zihniyet işgalci Yunan ordusunun Osman Gazi’nin türbesini kirletmesinden de rahatsız olmaz. Bu ahlaksızların soylarına iyi bakmak lazım. Bir yerden Yunan dölü bulaşmış olmalı” dedi.

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