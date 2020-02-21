Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun atandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cenap Fillikçioğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Muhittin Özbay, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise İlker Ötgünlü uygun görüldü.



Ticaret İl Müdürleri atandı

Atama Kararları’na göre, Ticaret Bakanlığı’nda Aksaray Ticaret İl Müdürü Vahit Özer, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Ömer Tuncay Baysülen ve Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Nazan Sezer görevlerinden alındı.



Atama Kararları’nda, Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Adnan Ekiz, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Sevim, Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne Halil Özşahan, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğüne İlhan Pehlivan, Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Aslanlar, Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğüne Hakan Tuncerli, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne Zafer Atik, Karaman Ticaret İl Müdürlüğüne Adem Özcan, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne Sefa Özata, Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Uzan ve Kilis Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Aydın Türk’ün getirildiği yer aldı.



Öte yandan, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Kütahya Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Hakkı Uygun, Manisa Ticaret İl Müdürlüğüne Muharrem Özel, Mardin Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Aydın, Niğde Ticaret İl Müdürlüğüne Kenan Şahiner, Ordu Ticaret İl Müdürlüğüne Şenel Çakır, Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğüne Ayhan Bozok, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğüne Emre Atmaca, Siirt Ticaret İl Müdürlüğüne Ramazan Bozkurt, Sinop Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz Selim Aykan, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğüne Kasım Tiryaki, Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğüne ise İsmail Maden atandı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Almanya’da Yeşiller ve SPD’de 6 yıl görev yapan SPD parti sözcülüğüyle beraber Avrupa Parlamentosu milletvekilliği de yapan Ozan Ceyhun Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atandı.

OZAN CEYHUN KİMDİR?

Ozan Ceyhun 1960 yılında Adana’da dünyaya geldi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)’den Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği yapan Ceyhun, Parti sözcülüğü de yaptı. 1998 – 2000 yılları arasında Yeşiller Partisi, 2000-2004 yıllarında ise SPD adına AP’de görev alan Ceyhun, 21 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’deki kararname ile Viyana Büyükelçisi olarak atandı.

DİĞER KARARLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cenap Fillikçioğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Muhittin Özbay, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise İlker Ötgünlü uygun görüldü.

Atama Kararları'na göre, Ticaret Bakanlığı'nda Aksaray Ticaret İl Müdürü Vahit Özer, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Ömer Tuncay Baysülen ve Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Nazan Sezer görevlerinden alındı.

ÇOK SAYIDA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Atama Kararları'nda, Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Adnan Ekiz, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Sevim, Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne Halil Özşahan, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğüne İlhan Pehlivan, Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Aslanlar, Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğüne Hakan Tuncerli, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne Zafer Atik, Karaman Ticaret İl Müdürlüğüne Adem Özcan, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne Sefa Özata, Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Uzan ve Kilis Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Aydın Türk’ün getirildiği yer aldı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Kütahya Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Hakkı Uygun, Manisa Ticaret İl Müdürlüğüne Muharrem Özel, Mardin Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Aydın, Niğde Ticaret İl Müdürlüğüne Kenan Şahiner, Ordu Ticaret İl Müdürlüğüne Şenel Çakır, Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğüne Ayhan Bozok, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğüne Emre Atmaca, Siirt Ticaret İl Müdürlüğüne Ramazan Bozkurt, Sinop Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz Selim Aykan, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğüne Kasım Tiryaki, Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğüne ise İsmail Maden atandı.