  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 17 Ağustos 2020 19:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, davanın Kılıçdaroğlu'nun bugün bir gazetede yer alan ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine iftirada bulunduğu gerekçesiyle açıldığını söyledi .

Özel, Kılıçdaroğlu'nun "sözde yurtdışında paralar olduğundan" bahsettiğini bunun iftira olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz'' dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dava , erdoğan , tazminat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM