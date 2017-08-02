Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli İHA tesislerini ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Makina’nın Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisini ziyaret etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tesisler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi verdi.

Ziyarete ilişkin Baykar Makina’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Milli İHA Ar-Ge ve Üretim tesisimizi teşrif ettiler" ifadeleri kullanıldı.

Hatırlanacağı gibi Selçuk Bayraktar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan geçtiğimiz sene Mayıs ayında dünyaevine girmişti.