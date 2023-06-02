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  4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ''Hiç Oldum'' deyip klip çekti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın' Hiç Oldum türküsüne klip çekti

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait 'Hiç Oldum' türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine ait olan “Hiç Oldum” türküsünü seslendirdi. Kalın, düzenlemesi de Erkan Oğur'a ait olan türküye daha önce klip çekmişti. Sözcü Kalın, ayrıca daha önce şehitler için Mağusa Limanı gibi birçok türküyü seslendirmişti.

Etiketler türkü ibrahim kalın türküye klip Hiç Oldum
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