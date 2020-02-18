Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 40 yıllık geçmişi olan bu terör örgütüne karşı en büyük mücadeleyi bu hükümet vermiştir." dedi.



Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanesi Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma vasfıyla 7/24 açık olacak. Böylece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önemli bir ayağı tamamlanacak. İnşallah Perşembe günü açıldığına 1,5 milyona yakın matbu eser kütüphanemizde yer alacak. Dijital yayınlar da olacak. Bu alanda yeni bir dönemin ilk sayfasını açmış olacak. Rahmetli Mehmet Şevket Eygi'den, İlber Ortaylı hocaya kadar isimlerin değerli koleksiyonu da kütüphanemizde bulunuyor.

"Rus heyeti ile görüştük"

Suriye'de ve İdlib'de yaşanan gelişmeler gündemimizin üst yerlerini işgal etmeye devam ediyor. İdlib'le ilgili gelişmeleri geçen hafta burada bulunan Rus heyeti ile görüştük. Bizim temel çizgimiz Soçi Mutabakatı'na geri dönülmesi. Çatışmasızlık sınırlarını esas kabul edilmesi. Bazen Rus tarafından gelen bazı açıklamaların sahadaki gerçekleri doğru yansıtmadığını da görüyoruz. Haritaların yeniden çizilmesi şeklinde mülahazaları görüyoruz. Değişen şartlar sahanın şartları değil empoze edilen şartlardır. İdlib sınırları bellidir. Bizim askeri gözlem noktalarımızın bulunduğu yer net ve sarih bir şekilde ortaya konmuştur.

"Hafter'e askeri yardım devam etmektedir"

BM'nin önerdiği yol haritası Hafter tarafından ihlal edilmeye devam etmektedir. Hafter'e askeri yardım devam etmektedir. Farklı isimler altında sahada bu ateşkes sürecini sabote etmeye devam etmektedir. Bu hoyratça, haydutça, şımarık tavra uluslararası toplumun sessiz kalması elbette düşündürücü. AB'nin burada silah ambargosunun denetlenmesiyle ilgili bir misyon başlatacağına dair haberler çıktı. Böyle bir denetimin ancak BM çatısı altında, ulusal mutabakat hükümetiyle istişare içinde yapılması gerekmektedir. Öncelikle bu silahların ve milislerin ülkeye nereden girdiğine çok net ve yakından bakılması gerekiyor.

Koronavirüs açıklaması

Koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanımızın bir sunumu oldu. Bugüne kadar alınan tedbirler, adımlar atılanlarla ilgili kapsamlı bir sunumu oldu. Virüsle mücadele konusunda Türkiye olarak gerekli tedbirleri aldık. Hamdolsun şu ana kadar Türkiye'de ciddi bir vakayla karşılaşılmadı. Burada Çin yönetiminin de çok ciddi mücadele verdiğini, süreci şeffaf bir şekilde yönettiğini izliyoruz. Büyük bir sınama ile karşı karşıyalar. Böyle bir şeyi hiç kimse kendi topraklarda yaşanmasına izin vermez. Bu noktada Çin hükümetinin yanında olacağımızı ifade etmek isteriz. Çin makamlarıyla yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.

FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili tartışmalar

Son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı başlayan tartışmalara hepimiz şahit oluyoruz. Baktığınız zaman bu tartışmanın kaynağına, zeminine, totalde FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya ve çeşitli partilerin rant elde etmekte olduğunu görüyoruz. 40 yıllık geçmişi olan bu terör örgütüyle en ciddi ve kapsamlı mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekibi vermiştir. Bu örgütün devletimizin çeşitli kurumlarına nasıl sızdığını, vatandaşlarımızın çocuklarını nasıl kandırdığını, dini inanç, hizmet, ihlas gibi kavramları kullanarak dini mübini İslam'a nasıl zarar verdiğini hepimiz gördük. Burada yapmamız gereken bütün milletin düşmanı olan bu terör örgütüne karşı hep birlikte elbirliği içinde mücadele etmektir. Senin tarafın, benim tarafın gibi ayrımlara gitmeden bir daha bu topraklarda neşvü nema bulmaması için hepimizin el birliği ile hareket etmesi gerekiyor.