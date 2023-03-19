Davutoğlu: ''İşimiz zor ama başaracağız''

İzmir İktisat Kongresi için İzmir’e gelen seçilmiş son Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Ahmet Davutoğlu, yoğun temaslarda bulundu ve İzmir’in saygın sivil toplum kuruluş ve temsilcileri ile bir araya geldi. Davutoğlu, ‘Millet İttifakı ‘nı oluşturan partilerin hedefi belli; Türkiye ‘yi aydınlık, mutlu bir geleceğe taşımak ..’ dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanlığı ‘nı ziyaret eden ve coşkulu bir şekilde karşılanan Davutoğlu, Konyalılar Vakfı ve Federasyonu ziyaretleri yaparak değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Millet İttifakı liderleri ile buluşarak İzmir İktisat Kongresi ‘ne katıldı.

Davutoğlu İzmir’de sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri ile de bir araya geldi. Geniş katılımlı toplantıda bir konuşma yapan Davutoğlu şunları söyledi:

‘Biz her türlü beklentiyi bir tarafa bırakarak somut belgelerle Türkiye ‘yi çağdaş, güzel bir geleceğe taşımak istiyoruz. Zor bir mücadele. Elbette kolay değil. Ancak gelecek günler için daha yaşanılır bir Türkiye hedefimiz. Karşımızda çıkar hesapları yapılıyor. Biz ekonomik, sosyal ve demokratik açılımlar peşindeyiz. Özgürlükçü laiklik, özgürlükçü demokrasi vaat ediyoruz. Altı Lider birlikte toplumun her kesimine güvence vererek bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz . İşimiz zor, ama milletin gücü ile başaracağız.’