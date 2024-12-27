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DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'ye ''çifte'' alkış

DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'ye ''çifte'' alkış
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrılarını işaret ederek, Bahçeli'ye Öcalan'a tecritin kaldırılması ve çözüm konusunda mutahabın Öcalan olduğu konularında katıldığını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Karar TV'nin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakırhan, DEM Parti’nin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapmak isteği görüşmeye ilişkin “Dört yıl sonra ilk defa Ömer Öcalan gitti. Sesini duymadık dört yıl boyunca. Sayın Öcalan’ın nasıl baktığını anlamaya çalıştık. Bizim için de sürpriz oldu. Olması gereken bir şeydi” ifadelerini kullandı. 

Bakırhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye siyasetini siz de biliyorsunuz, eleştiri adı altında hakaret. Bahçeli’yi karşımda görünce şaşırdım (tokalaşma). Bahçeli’nin söyledikleri çok kıymetliydi. Cumhurbaşkanı uzun süre bu topa girmedi.

En sonunda anladık: Suriye’deki gelişmeler iktidar tarafından önceden bilinen ve tahmin edilen bir şeydi. Denenmeyen yol ve yöntem kalmadı. Binlerce siyasimiz tutsak, yasaklı. Hem tokalaşma hem de sonraki söylemler önemliydi. Ama toplum bir yol haritası bekliyor.

Biz her açıklamamızda, ‘Terörsüz Türkiye dedikleri nedir?’ diye sorduk. DEM Parti’ye çok büyük roller atfediyorlar. Bizim öyle bir kudretimiz yok, silah bıraktırma gibi. Adalet Bakanlığı’nın cevabını bir an önce bekliyoruz.”

(Kürt sorununun çözümü) Zemin eskiden böyle değildi Bugüne kadar CHP bu meselenin çözülmesinin tam karşısındaydı. MHP en sert muhalefeti yapıyordu. Türkiye’de zemin böyle değildi. Çağrıyı yapan MHP ve olumlu mesajlar veren parti Türkiye’nin birinci partisi CHP var. Ve en önemlisi, sınırımızda, Suriye’de bir kavga var.

Öcalan’ın gücüne gelince, ne kadar gücü var diye bunu teraziye tartıya koyabilecek bir şeyimiz yok. Ama ben 34 yıldır aktif siyasetin içerisinde bulunan birisi olarak söylüyorum: Öcalan’ın gücü çok üst safhadadır. Öcalan bu meselenin çözümünde bence en doğru adreslerden biridir.

"DEVLET BAHÇELİ'YE İKİ KONUDA KATILIYORUM"

Devlet Bahçeli’ye iki konuda katılıyorum. Çözüm konusundaki muhatap konusunda doğru adres Öcalan’dır. İkincisi olarak da tecrit meselesinde ortaya koyduğu da doğrudur. Katılıyorum.

Etiketler tuncer bakırhan Devlet Bahçeli MHP dem parti abdullah öcalan destek
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