DEM Parti'den MHP ve AK Parti'ye ''süreç'' ziyareti

DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı sonrası MHP'yi ziyaret etti. Toplantıda Devlet Bahçeli yer almadı. DEM Parti heyeti daha sonra AK Parti grubunu ziyaret etti.

DEM Parti heyeti MHP'yi TBMM'de ziyaret etti. MHP Grup toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Bakan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu katıldı.

Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almadı.

"FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Hatimoğulları ve Yalçın, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Abdullah Öcalan’ın yapmış olduğu çağrının ardından gelişen süreç ile ilgili bir görüşme yaptık. Detaylı açıklamamızı, tüm görüşmelerimizi tamamladıktan sonra gün içinde yapacağız. Bizleri kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi bugünkü görüşmede olacaktı; fakat koşullardan dolayı yetkilendirdiği heyet ile görüştük. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti ve ziyaret nedeniyle heyete teşekkür etti.

DEM PARTİ'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

DEM Parti heyeti daha sonra TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyetinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. AK Parti heyeti, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

'ÇOK SAMİMİ BİR SOHBET YAPTIK'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi ilettik. Değerli eş genel başkanlara, Sırrı Bey ve Gülistan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır. Biz Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımız için ayrılıyoruz. Değerlendirmelerimizi sonradan yapacağız" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: BAYRAMDAN SONRA CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEKTİR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, TBMM’de MHP ve AK Parti heyetleriyle görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Bakırhan, DEM Parti heyetinin, "Görüşmelerde; izlenimlerimizi ve gözlemlerimizi anlattık. Türkiye'nin diğer meselelerini konuştuk. Biz her iki partiyle de barışın ufkunu konuştuk. Barışı nasıl büyütebiliriz, nasıl bu topraklarda mümkün hale getirebiliriz? Bu konuları uzun uzadıya değerlendirdik. Kürt meselesinin çözümünü, demokratikleşme meselesini ele aldık. Bu her iki meseleye ilişkin düşüncelerimizi önerilerimizi sunduk" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİ, PROVAKASYONLARLA BOĞMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

Bakırhan, görüşmelerde sürecin ilerlemesi ile ilgili atılması gereken adımlara dair fikirlerini paylaştıklarını ve sürecin başarıya ulaşması halinde Türkiye’nin küresel ve bölgesel risklerden kolaylıkla korunabileceğini söyledi. Bakırhan, Suriye'nin Kobani kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 7'si çocuk ve 2 sivil toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Barış bu tür provakasyonlar ile sınanmamalıdır. Biz de çok iyi biliyorduk ki bu süreç, çeşitli sabotaj ve provokasyonlarla sınanacaktır; ama bunun karşısında güçlü bir irade, açık, duru, sade bir duruş ortaya koymak en başta iktidarın, muhalefetin, hepimizin görev ile sorumluluklarıdır. Kin duygusuna yenilmeden, kibre kapılmadan 22 Ekim'de başlayan, 27 Şubat'taki çağrıyla da biz bu süreci olumlu bir şekilde birbirine bağladık. Bir sürü engel açtık, bir sürü olumlu olumsuz tartışmayı geçtik. Sürecin en önemli aşamasını; bütün hassasiyetimizle, dikkatimizle, ortak çabamızla birlikte bir noktaya getirdik. Deyim yerindeyse okyanusu geçtik, şimdi derede provokasyonlarla bu süreci boğmaya çalışanlar var. Bunu kınıyoruz, eleştiriyoruz ve burada asıl sorumluluk iktidara düşüyor" diye konuştu.

'SOMUT BİR ADIM YOK'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, heyetin İmralı'ya gidişi ile ilgili henüz bir başvuruda bulunmadıklarını aktardı ve birkaç gün içerisinde ziyaret takviminin netleşeceğini söyledi. Hatimoğulları, "Öcalan çağrısını yaptığı zaman sürecin nihayete erdirilebilmesi ve PKK'nın kongresini toplayabilmesiyle ilgili üzerine düşen görev ve sorumlulukları bizlerle paylaşmıştı. Biz de bunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Aynı şekilde örgütten kamuoyuna yapılan açıklama, şu an sınır ötesi operasyonların bir kısmı hala devam ediyor. Bir güvenlik meselesi olarak ifade ediyorlar. Güvenlik ortamının sağlanmasıyla birlikte PKK'nın çağrı yapacağını açıkladılar. Öcalan'ın kongrede üstleneceği rolle ilgili açıklamaları ile örgütün yaptığı açıklamalar birbirine paralel. 27 Şubat tarihindeki ziyaretimizde açık bir şekilde söyledi. 'Kongre'yi toplayabilecek ve bu kararı aldırabilecek güce sahip olan benim' demişti. Bunun için de örgütüyle iletişim kanallarının açılması ve örgütün kongreyi toplayabilecekleri bir zeminin oluşması gerekiyor. Bizim bilgimiz dahilinde henüz bu konuda somut atılmış bir adım yok" dedi.

Hatimoğulları, AK Parti ve MHP'nin demokratikleşme adımlarının atılması ile ilgili fikir beyan ettiklerini vurguladı. Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan süreç ile ilgili pozitif adım beklediklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşme talebi oldu. Kendisinin de ifade ettiği gibi, bir görüşme talebi olursa olumlu yanıt vereceğini söylemişti. Çok büyük bir olasılıkla Ramazan Bayramından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme gerçekleşecektir" dedi.