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DEM Partili Önder'den CNN Türk'e: ''Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz''

DEM Partili Önder'den CNN Türk'e: ''Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz''
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DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunun 1.5 sayfa olduğu yönünde haber yapan CNN Türk'e gönderme yaptı.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını okumadan önce açılış konuşması yaptı. 

Basın toplantısı başlamadan önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajının 1,5 sayfa olacağına dair kulis haber yapan CNN Türk için, "Burada mısınız?" diye soran Sırrı Süreyya Önder, "Üç sayfa mektupla geldik. Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz" dedi.

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Etiketler dem parti imralı abdullah öcalan
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