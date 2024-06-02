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DEM Partili vekile havalimanında yurtdışına çıkış engeli

DEM Partili vekile havalimanında yurtdışına çıkış engeli
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DEM Parti Sözcüsü Doğan’ın yurtdışına çıkışı, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ gerekçe gösterilerek engellendi.

Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) toplantısı için Paris'e gitmek isteyen DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın yurtdışına çıkması engellendi.

Ayşegül Doğan, AKPM'nin 3 Haziran’da Paris’te düzenleyeceği toplantıya katılmak üzere İstanbul Havalimanı’na gitti. 19:45’teki uçağına binmek üzere 18:00’de havalimanına ulaşan ve tüm işlemlerini tamamlayan Doğan’a, uçağın kalkmasına 10 dakika kala yurtdışına çıkamayacağına dair mahkeme kararı gösterildi. Oysa Doğan’ın yargılandığı davada alınan yurtdışına çıkış yasağı kararı aralık 2023’te ‘yasama dokunulmazlığı’ gerekçesiyle kaldırılmıştı. Yasak kaldırılmış olmasına rağmen Doğan’ın yurtdışına çıkışına izin verilmedi.

Uçuşuna 10 dakika kala tahdit gerekçe gösterilerek uçağa binmesinin engellendiğini belirten Doğan, “Yarın Paris’te yapılacak olan toplantıya Meclis'in bir üyesi, bir milletvekili olarak katılamama nedenimi TBMM Başkanı izah etmelidir” dedi.

Doğan, 3-4 Haziran tarihlerinde AKPM üyesi olarak, Paris’te gerçekleştirilecek olan Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu toplantısına katılacaktı. İlgili oturuma AK Parti Milletvekilleri Sevan Sıvacıoğlu ve Mustafa Canbey, CHP Milletvekili Gökçe Gökçen ve SAADET milletvekili Kani Torun ile birlikte katılacaktı.

Etiketler DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan DEM Parti Sözcüsü Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan Ayşegül Doğan
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