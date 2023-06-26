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Deprem bölgesindeki 3 ile yeni vali

Deprem bölgesindeki 3 ile yeni vali
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesindeki 3 il olan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesindeki 3 il olan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atamaları yapıldı.

Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı

Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber

Adıyaman Valiliğine Osman Varol getirildi.

Ayrıca, Savunma Sanayi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker, TMSF üyeliklerine de Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.

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