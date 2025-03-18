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  4. Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilk tepki: ''Ülkeye yazık etmeyin!''

Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilk tepki: ''Ülkeye yazık etmeyin!''

Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilk tepki: ''Ülkeye yazık etmeyin!''
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin, ''Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır'' dedi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildiEkrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildiGüncel

 

 

DHA

Etiketler ibb ekrem imamoğlu iyi parti müsavat dervişoğlu
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