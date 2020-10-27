DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Edirne'de partililerle buluştu, 1. Olağan Edirne İl Kongresi'nde konuştu.

Babacan'ın hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli vardı.

Günboyu'nun haberine göre Bahçeli'ye başlattığı askıda ekmek kampanyası üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ekomik gidişat nedeniyle yüklenen Babacan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



BULGARİSTAN PARA BİRİMİ

Demokrasiyi, hukuku, adaleti ve ekmeği askıya aldılar. Bunları tek tek askıdan indireceğiz, bu memleketi normalleştireceğiz.

Hazine'de para bırakmadılar, dolu teslim ettiğimiz kasa bugün boş. Öyle dışlar güçlermiş, iç güçlermiş diyerek suçu başkasına atmayın. Tek suçlu kendileri...

Komşumuz Bulgaristan’ın para birimi Leva hızla yükseldi. 1 Leva, 5 Türk Lirasına yaklaştı.

Bırakılan Leva bahşişini dün çöpe atan esnafımız, bugün Bulgarlar gelsin de Leva bıraksınlar diye bekliyor.

Ülkemizin sorunlarının çözümü ancak bu milletin, çalışanların ve yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkündür.

"BU YÖNETİM OLDUĞU SÜRECE..."

Bu yönetim başta olduğu sürece yatırımcı yatırım yapmaktan çekinecek, yeni istihdam oluşmayacak, işsizlik artmaya devam edecek.

Merkez Bankası, TÜİK, BDDK gibi kurumları 1 AYDA yeniden ayağa kaldıracağız.

Keyfi kararlarla ülkenin geleceğini karartan tüm uygulamalara son vereceğiz.

Edirne bir tarım şehri. Çiftçimiz krediyle, borçla ve o borcun faiziyle mücadele ediyor. Kur arttıkça masrafları artıyor. Mazot, gübre, ilaç, yem fiyatları artıyor.

Türkiye tarımda kendi kendine yetmiyorsa bunun tek nedeni kötü yönetim.

"YATIRIMCI GELMEZ"

Dış politikada zamanı gelir, duruşunuzu gösterirsiniz ama dünyayla her gün kavga eden ülke olamazsınız. Turist de yatırımcı da gelmez, kendi yatırımcınızı başka ülkelere kaçırırsınız.

Kimse bu ülkeyi yoksulluğa mahkum edemez. Keskin sirke küpüne zarar.

Devlet tüm vatandaşlarının haklarını tanımak zorundadır. Bunlar pazarlık veya açılım konuları değildir.

Temel hak ve özgürlükler siyasi iktidarların alıp verebileceği bir meta değildir.

"TAHAMMÜLLERİ YOK"

Dinlemeye tahammülleri yok. Hayali bir Türkiye anlatmaya çalışıyorlar. Hasta, hastalığını inkar ediyor.

Susturamadığınız herkesi tutuklayacak mısınız? Zaten habire hapishane inşaatı var ama o inşaatların hızı bunların hızına yetişemez.

Dış politikada zamanı gelir, duruşunuzu gösterirsiniz ama dünyayla her gün kavga eden ülke olamazsınız. Turist de yatırımcı da gelmez, kendi yatırımcınızı başka ülkelere kaçırırsınız.

Kimse bu ülkeyi yoksulluğa mahkum edemez. Keskin sirke küpüne zarar.

Devlet tüm vatandaşlarının haklarını tanımak zorundadır. Bunlar pazarlık veya açılım konuları değildir.

Temel hak ve özgürlükler siyasi iktidarların alıp verebileceği bir meta değildir.