DEVA Partisi'nde istifa depremi: 45 kişi partiden istifa etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Muş İl Başkanı avukat Elif Çelik ile il ve ilçe yönetiminde yer alan 45 kişi partiden istifa etti.

Çelik, parti binasında düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.



10 Temmuz 2020'de Deva Partisi Muş İl Kurucu Başkanı olarak göreve başladığını anlatan Çelik, ilçe teşkilatlarının tümünü oluşturduklarını, bir ilçe başkanlığı için yaptıkları görevlendirmenin genel merkez tarafından 3 aydır gerekçesiz bir şekilde onaylanmadığını aktardı.

"BENİ ÇOK UMUTLANDIRMIŞTI"

Güzel umutlarla girip büyük emek harcadığı partisinden hem kalben hem de fiilen ayrıldığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Sayın Ali Babacan ve yönetimindeki kadroların siyaset anlayışı, Türkiye'nin geleceği ile ilgili ümit veren açıklamaları beni çok umutlandırmıştı. Ancak çok geçmeden vesayetçi siyaset anlayışının partinin tüm organlarına sirayet ettiğini tecrübe ettim. Daha ilk günden siyasetin ağababaları yereldeki temsilcileriyle birlikte partinin umut vadeden söylemlerine aykırı bir şekilde ilimizi, köy köy, mahalle mahalle parsellemeye başlamışlardır."

"ADETA İLİMİZ YOK SAYILMIŞTIR"

İl başkanlığının ilk gününden itibaren işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını aktaran Çelik, bu durumu hiyerarşik olarak sayısız kere genel merkeze ilettiğini dile getirdi.

10 aydan bu yana genel merkezden bir heyetin kenti ziyaret etmediğini vurgulayan Çelik, "Adeta ilimiz yok sayılmıştır. Halktan kopuk ve siyaseti sadece bir rant aracı olarak gören eski vesayetçi siyasi anlayışla önceliklerimizin, değerlerimizin uyuşması asla beklenemez. Tüm baskı ve müdahalelere rağmen hakkıyla yerine getirdiğim bu görevde ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen Muşlu hemşerilerime, benimle birlikte partiden istifa eden 45 kişilik il ve ilçe yönetimine vefa duyguları için minnet duyuyorum." ifadelerini kullandı.