Dışişleri Bakanlığı sert çıktı: ''Reddediyoruz''

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesinin kabul ettiği karar tasarısını reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde oylanan karar tasarısı hakkında "ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün (25 Mayıs) gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

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Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

"ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün (25 Mayıs) gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington ziyareti sırasında Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olay, yapılan sayısız resmi ikaza rağmen, ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından kaynaklanmıştır.

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ABD makamlarının ziyaretin diğer aşamalarında aldıkları sıkı güvenlik tedbirlerini neden Büyükelçilik Konutu önünde almadıkları sorusunun yanıtı bulunmamaktadır.

İZAHI YAPILMADI

Benzer şekilde, bilahare Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik görevlilerince sebep olunan ve Bakanlığımızca resmen protesto edilen bir gelişmenin yaşanmasına yol açan aşırı ve saldırgan davranışların da henüz izahı yapılmamıştır.

Konuyu farklı bir zemine çekme gayesiyle ABD Temsilciler Meclisinde gündeme getirilen bu girişimin yasama süreci içinde ilerletilmesi, meselenin çözümlenmesine yardımcı olmayacaktır. Biz, yakından izlemeye devam edeceğimiz bu husustaki gelişmelerin, verimli geçtiğini değerlendirdiğimiz ziyareti gölgelememesi yolundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz."