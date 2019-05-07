Ekonomistten canlı yayında AK Parti'yle ilgili çarpıcı öneri

Ünlü piyasa uzmanlarından Marmara Capital Portföy Yönetimi Genel Müdürü Haydar Acun YSK'nın kararından sonra 'piyasada normalleşme nasıl olur?' sorusuna, "Anayasanın 1. Maddesine 'Bundan sonra AK Parti dışında hiçbir parti seçim kazanamaz, yüzde 80’in altında oy aldığı her seçim yenilenir yazalım..." diyerek ironik bir cevap verdi.

Genellikle televizyonlar tarafından seçilen ekonomi yorumcuları sakin yorumları ve piyasayı analiz etmeye çalışmaları ile bilinirler. Bugün de ekranda böyle bir isim vardı. Ünlü piyasa uzmanlarından Marmara Capital Portföy Yönetimi Genel Müdürü Haydar Acun YSK’nin İstanbul kararının ekonomiye etkisini şu sözlerle yorumladı: Türk Lirası'na güven, piyasaya istikrar sağlanacak bir şey yapılabilir aslında. Yapılacak şey de çok basit. Anayasanın 1. Maddesine ‘Bundan sonra AK Parti dışında hiçbir parti seçim kazanamaz, yüzde 80'in altında oy aldığı her seçim yenilenir’ yazalım…

Marmara Capital Portföy Yönetimi Genel Müdürü Haydar Acun, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından piyasalarda yaşanan sallantıyla ilgili ironik bir açıklama yaptı.

Bloomberg HT'de Açıl Sezen'in sunduğu Yatırım Kulübü programına konuk olan Acun'a YSK kararı sonrası piyasada yaşanan sarsıntılarla ilgili olarak “Normalleşme nasıl olur? Bu bir ilk gün tepkisi mi? Yoksa bizle devam edecek bir tepki midir?” sorusu yöneltildi.

Acun da soruya şu yanıtı verdi:

“Türkiye'nin risk primini düşürecek, Türk Lirası'na güven, piyasaya istikrar sağlanacak bir şey yapılabilir aslında. Yapılacak şey de çok basit. Anayasanın 1. Maddesine ‘Bundan sonra AK Parti dışında hiçbir parti seçim kazanamaz, yüzde 80'in altında oy aldığı her seçim yenilenir’ yazalım…”