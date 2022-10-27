Erdoğan ile görüşen İsveç Başbakanı Kristersson'dan ''Üçlü Muhtıra'' sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü. Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği kapsamında imzalan Üçlü Mutabakat ele alındı. İsveç Başbakanı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ''Hükümetim, NATO üyeliği için Üçlü Muhtıra'yı yerine getirecek'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini iletti. İsveç Başbakanı Kristersson’ın 19 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson’ı Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti. İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra’nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı. NATO ÜYELİĞİ İÇİN ÜÇLÜ MUHTIRA TAAHHÜDÜ İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getireceklerini belirten İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Paylaşımda, "Yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hükümetim NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getirecek." ifadeleri kullanıldı.