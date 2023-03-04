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Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa İYİ Parti ne yapacak? Kulislerden sızdı

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa İYİ Parti ne yapacak? Kulislerden sızdı
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Mustafa Balbay, İYİ Parti kulislerinden dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. İYİ Parti lideri Akşener'in, bir parti yöneticisinin ''Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne diyeceğiz?'' sorusuna ''Ona sonra bakarız'' yanıtını verdiği iddia edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını ilan ettiği açıklamasının ardından partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumunun ne olacağına ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi ortaya çıktı. 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın "İYİ Parti GİK’ten aldığımız özel bir bilgi" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Akşener, bir İYİ Genel İdare Kurulu üyesinin "Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne yapı' diyeceğiz?" sorusu üzerine "Ona sonra bakarız" yanıtı verdi.

Balbay'ın paylaşımı şöyle:

"İYİ Parti GİK’ten aldığımız özel bir bilgi.

Bir GİK üyesi soruyor:

-Sayın Genel Başkanım, son tahlilde Erdoğan’la Kılıçdaroğlu yarışırsa tabanımıza ne yapın diyeceğin?

Kısa bir sessizlikten sonra Akşener:

-Neyse, ona sonra bakarız!"

 

Etiketler mustafa balbay iyi parti altılı masa kemal kılıçdaroğlu meral akşener kulis
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