Erdoğan KKTC'de: Diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Maraş'ı ziyaret edecek. Erdoğan, öğle saaatlerinde KKTC'ye gitti.

Lefkoşa'daki törende konuşan Erdoğan "Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor." dedi.

Erdoğan "1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs ile ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle...

Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık.

Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var. İki devletli çözüm müzakere edilmeli

Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.

Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Anlaşmazlıkların diyalog ile çözümü öncelikli tercihimiz.

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.

Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil.

"DİPLOMASİ OYUNLARINA ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.

Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez.

Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz."

ERDOĞAN MARAŞ'I ZİYARET EDECEK

KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü törenine katılan Erdoğan daha sonra Maraş'a geçecek.

Erdoğan'dan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs'a gitti.

Bahçeli Maraş'ı Erdoğan'la birlikte ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şu bilgi verilmişti, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek"

Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek.

Erdoğan ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte 46 yıl sonra bir bölümü halka açılan Maraş bölgesine de gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.