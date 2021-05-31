Erdoğan madde madde açıkladı; işte 1 Haziran kararları

Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 maddeyle 1 Haziran'da başlayacak yeni normalleşme kararlarını açıkladı.

En son 17 Mayıs’ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kabine toplantımızda Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız" demişti.

Bugün gerçekleştirilen ve yaklaşık 3,5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek kafe-restoranların açılması,düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı tüm Türkiye'nin beklediği 1 Haziran normalleşme adımlarını açıkladı.

Özetle, Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Restoran, kafe, spor salonları vb. 07.00-21.00 saatleri arasında açık, Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı 1 Haziran kararları:

- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

- Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.



- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.



- Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.

- Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

- Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.



- Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

- Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

İşte Erdoğan'ın diğer açıklamalarından satır başları:

"GELECEK SEZON TRİBÜNLERİ DOLDURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.

"SAHTE GÜNDEMLERE EYVALLAH ETMEDİK"

400 km'lik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56'yı aşan havalimanlarımızla havayolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete atacağız. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var. Milletimizin bize gösterdiği istikamet, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufuktaki ihtiyaç işte budur. Ülkemizi sahte gündemlere hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik etmeyeceğiz.

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluğunu hakkı ile yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz toplantıda kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı akşamda ABD şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerinin tüm sorularını da cevapladık. Yakın tarihimizin kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler adasında bir araya geldik.

TAKSİM CAMİİ VE ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞI

Cuma günü ise milletimizin 150 yıllık hayali olan, Taksim Cami'ni açılış törenindeydik. Birileri özellikle bu eseri kalkıp İstanbul'umuz için böyle farklı olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i görebilir, Fatih Camii görebilir. Bunlar tabi ki bizim için sembol eserlerdir. Onlar o asrın eserleridir, şimdi de Çamlıca'daki kule bu asrın eseridir. Bu kulenin buraya dikilmesi, oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle göstermesi bu asrın sembolüdür. Demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden bir olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü ise İstanbul'a kazandırılan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Bu kulenin, ülkemize ve çevremize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un Fethi'nin 2023 vizyonumuzu şekillendirme için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiğini göze aldığımızda, 2053 için hemen kolları sıvamız gerektiği ortaya çıkıyor. Darbe ve kriz dönemlerinde siyaset yapmış, ülke yönetmiş bir nesil olarak böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyoruz. Temennimiz 2023 seçimlerinin Türkiye'nin bu vizyonunun merkezi içinde tartışma ikliminde geçmesidir.

'YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7 BÜYÜDÜK'

Yaklaşık 1,5 yıldır dünya ile ülkemizi de esir alan salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin ülkemizin salgın sürecini ciddi kayıplara maruz kalmamasında büyük katkısı olmuştur. Türkiye, dünyada milli gelirine oranda halkına destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. İşte bugün 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Sizler medyanın içindesiniz. Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek G-7 ülkeleri arasında Çin'in ardından yer alması bir şeyler ifade ediyor. Yatırımların devam ettiğinin önümüzdeki dönemde üretim ve istihdamın daha da artacağının kanıtıdır. Ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık gelen 3400 proje ile 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur.

AŞI ÇALIŞMALARINDA DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ

Diğer yandan aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi aşı üretmediği halde başarmış ülkeyiz. İnşallah yıl sonu bitmeden kendi aşımıza kavuşmuş olacağız. Biontech, Sinovac ve Sputnik gibi sözleşmesi yapılan aşıların Haziran ayında ülkemize getirilmesi için yoğun hazırlık içindeyiz. Salgın tedbirlerini sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizin de vaka sayılarının seyri için Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde ilerlemektedir. Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay açık kalan esnaflarımızın olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pekçok kişi üzerinde açtığı faaliyetleri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın öğretimin yanında psikolojik etki yarattığını iyi biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını görüyoruz. Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun, kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların idrakindeyiz.

"MİLLETİMİZ BUNALDI"

Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını görüyoruz. Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun, kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların idrakindeyiz. Tek gayemiz insanlarımızın sağlığını, ülkemizin huzur ve güvenliğini korumak. Bunun için her bulduğumuz fırsat, her kapı aralığını kullanıyoruz. Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin nedeni bu musubetin ülkemizdeki etkilerini azaltmaktır. Aradan geçen 2 haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının en güzel ifadesidir

TÜRKİYE AŞI TABLOSU

31 Mayıs 2021, Pazartesi 19:57

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)

15 - 21 Mayıs 2021