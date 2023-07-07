''Erdoğan ve Putin kısa süre içerisinde görüşebilir''

İstanbul’da bugün gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Zelenski zirvesi öncesi Rusya’dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak olası görüşme için henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi.

Söz konusu açıklama, İstanbul'daki kritik Erdoğan-Zelenski zirvesinden önce geldi.

Açıklamada, Erdoğan ile Zelenski arasındaki görüşmenin sonuçlarının da yakından takip edildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BUGÜN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek görüşmenin ardından basın toplantısı yapılabileceği belirtildi.

Bire bir heyetler arası görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye-Ukrayna ilişkileri ele alınacak.

İki lider, tahıl koridoru anlaşmasını da görüşecek. BM ve Türkiye arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi 17 Temmuz'da sona erecek.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan anlaşmanın süresi, sonuncusu bu yılın Mayıs ayında olmak üzere şu ana kadar üç kez uzatıldı.

Erdoğan ve Zelenski, en son geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya gelmişti.