Erdoğan yeni müjde verdi: ''3 kuyuda petrol keşfettik''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Partili başkanlara seslendi. Konuşmasında ''Müjdeyi milletime vermek istiyorum'' diyen Erdoğan, ''Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:



Yassıada'nın öne Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir.



Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlayan milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi aradan geçen 60 seneye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir.

Hatta son emekli amiraller bildirisinde sergilenen yaklaşım hep aynıdır. Sadece darbeciler değil onları teşvik eden siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Monşerler de var. Hep birlikte çalıştılar. Bu zihniyet ülkeyi meşru iktidarla değil vesayet araçları ile yönetmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Namlı 27 Mayısçılar yıllar sonra verdikleri röportajlarda kendilerini CHP yöneticileri ile bu partinin desteklediği dergilerin kışkırttığını açıkça itiraf etmiştir. İnönü'nün darbeden önce TBMM'de yaptığı bir konuşmayı paylaşmak istiyorum. ''Buraya gelirken Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında genç bir binbaşı gördüm. Korktuğunuzu ispat etmek için sizee teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni alıp götürmesini söyleyin, bakalım emrinize itaat edecek mi? Ben binbaşıyı çağırayım, Meclis'i feshettireyim, bunu ister misiniz? İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız.''

BİZİ İNDİRMEKTE SÖZ EDENLER BUNLARDIR



Biz bu üslubu CHP'nin yöneticilerinden duymaya devam ediyoruz. AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek ii 'sakın ha' naraları atanlar yine bunlardır. FETÖ'cülerin montaj ürünü kasetlerle Meclis'in itibarını ayaklar altına alanlar yine bunlardır. Bizi indirmekten söz edenler yine bunlardır. Bir kaç hafta önce bizi merhum Menderes'in akibeti ile tehdit edenler yine bunlardır. Darbe iması le yürütüle kirli girişimler CHP yönetimi tarafından desteklenmiştir. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip de çıktık. CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken, her yakalandıklarında ise 'Yapay gündem' diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Ama şunu bilmiyorlardı. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz, ölümü korkutanlardan olacağız ve bu yola da böyle devam edeceğiz. Darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin genlerine işlemiştir.

YENİ ANAYASA MESAJI... 'BİZİM ÇALIŞMAMIZ BİTTİ'

Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından biri ola Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile önemli bir adım atık ve çok rahatsız oldular. Yeni anayasa ile bu adımı kalıcı hale getireceğiz. Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den bu çalışmayla ilgili neticeyi Sayın Genel Başkan'dan aldım. MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu. Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz, bizim çalışmamız da bitti. Kendilerine sunacağız. İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla Meclis'te kabul ettirip milletimizin takdirine sunarsak çok çok güzel olacaktır. Arzu edilen uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.

Ülkemizde ne zaman demokrasi güçlenmişse darbeci siyasi zihniyetler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten de çekinmemişlerdir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki kalkınma hamleleri tek parti döneminde mevcut fabrikaların kapatıldığı bir hüsrana dönüşmüştür. Bizzat İnönü 1946 seçimleri öncesinde ''Ben ihtilalci ve kuvayi milliyeci İsmet'im. Muvaffak olamazsak eski usulde devam ederiz'' diyerek darbe sopasını peşinen göstermiştir.

AK Parti tıpkı Demokrat Parti gibi iş başına geldiğinde hemen demokrasi ve kalkınma atılımını kaldığı yerden yeniden başlatmıştır. CHP zihniyeti işte buradan İmralı'ya idam fezlekesi hazırladı, onu icra etti. Biz ise bu adada demokrasi ve özgürlükler çağrısını yapıyoruz. CHP zihniyetinin özgürlükle, demokrasiyle yakından uzaktan alakası yoktur.

YALAN VE İFTİRADA VİTES YÜKSELTTİLER

Geçmişte kartvizitle memur alındığında sözlü talimatla ihale verildiğine dair nice yalanı ardı ardına sıralamışlardır. Son dönemde yalan ve iftirada vitesi yükselttiler. 128 milyar dolardan son günlerdeki iddialara kadar yalanları sürekli tekrar etme stratejisi devam etmektedir. Bunların siyaset adına heybelerinde başka hiçbir malzeme yok. Yalan ve iftira siyaseti en kolay iştir. Kendi genel başkanını da böyle aldatmadı mı? 'Aday değilim' dedi, ertesi sabah aday oldu. Bunları iyi tanımak lazım. Bunların oyununa gelmemek gerekir. Dışardan bir merkezden bu iş yönetiliyor.

CHP Genel Başkanının Millet İttifakı olarak adlandırılan oluşumu bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkıldığını, bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığına tutuştuğunu görüyorsunuz. Bir deniz albayının PKK ile iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini anlatmasından daha büyük bir zillet olabilir mi? Sen bu ülkenin ordusunda albay olarak görev yapacaksın sonra da gelip böyle rahat rahat 'Ne olacak? Normaldir. Vekil, onlar da bakanlık görevi alabilir' diyeceksin. Bu mesele karakter meselesidir. Karakterde, cibilliyette bir sıkıntı varsa ona bir şey diyemem. CHP işte bu yüzden girdiği her seçimi kaybediyor. Oy oranını yüzde 25'lik bir oranın üstüne taşıyamıyor. Faşistliği ile beceriksizliği ile, terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşü ile CHP apaçık ortadadır.

AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı sürdüreceğiz. Kongrelerimizi tamamlamış, teşkilatlarımızı yeni bir heyecanla 2023'e hazırlamış bir parti olarak her anı iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Müjdeyi milletime vermek istiyorum. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanındaki çalışmalardan da sonuç almaya başladık. Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Doğalgazın vatandaşların hizmetine sunulması için şebeke genişletme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Doğalgaz abone sayımızı 17 milyona çıkardık. Halen şehrine doğalgaz şebekesi ulaşmış olmasına rağmen bu konfordan faydalanmayan 13 milyon vatandaşımız var. Tüm vatandaşlarımıza kapılarına gelen bu imkandan faydalanması çağrısını yapıyoruz. Petrol ve hemen her alanda müjdeleri paylaşmanın hazırlıkları içindeyiz.