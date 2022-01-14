Erdoğan'a 14 yıl daha cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı

AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı için 14 yıl daha yetki verileceğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Erdoğan'ın ikinci kez aday olmamasının zemininin hazırlandığını söyledi.

"ERDOĞAN'A 14 YIL CUMHURBAŞKANLIĞI YETKİSİ VERİLİYOR"

Akbaşoğlu, "Anayasa Komisyonu üyesi olarak yeni anayasa değişikliğine ilişkin 2016-2017 yıllarında en başından sonuna kadar içinde bulundum. Hiçbir muhalefet temsilcisi, cumhurbaşkanının ikinci kez aday olamayacağına dair hiçbir şey söylemedi. Anayasa değişikliği çalışmaları esnasında tüm muhalafet temsilcilerinin 'Getirdiğiniz değişiklik teklifiyle mevcut cumhurbaşkanı dahil olmak üzere adaya olabilecek bütün cumhurbaşkanlarına yeni sistemde teorik olarak 14 yıl cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı getiriyorsunuz' dediler. Bu beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır" ifadelerini kullandı.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

"Şimdi mızıkçılık peşindeler" şeklinde konuşan Akbaşoğlu, "Yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ara şampiyon olduğu görülüyor. Korku salmış kendilerine. Korkunun ecele faydası yok! Geliyor gelmekte olan! Ne yapsanız boş! Haziran 2023’te yeniden geliyoruz" açıklamalarını yaptı.