Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: ''2023 yeni bir milat olacak''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına "Büyük Zafer’in 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" ifadeleriyle başladı.

Erdoğan açıklamasında şunları aktardı:

"Tarihi, şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük Zafer’le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir."

"MİLLETİMİZ ÖLÜMÜ ÖLDÜREN BİR CESARETLE ŞEHADETE YÜRÜMÜŞ, İSTİKLAL VE İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

30 Ağustos'un esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti’nin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olduğunu belirten Erdoğan, "Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz’a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Türkiye'nin tüm insanlığı derinden sarsan Koronavirüs salgınınını başarıyla yönettiğini aktaran Erdoğan, "Küresel ekonomik krizi de fırsata çeviren adımlar atmaktadır. Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır" ifadelerini kullandı.

"2023, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN İNŞASINI MÜJDELEDİĞİMİZ YENİ BİR MİLAT OLACAKTIR"

Erdoğan açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Vatanımız uğruna bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."