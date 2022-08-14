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Erdoğan'dan AK Parti 21 yaşında mesajı: ''Geri adım atmayacağız''

Erdoğan'dan AK Parti 21 yaşında mesajı: ''Geri adım atmayacağız''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı: 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı taşıyoruz. Nice yıllara AK Parti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti," ifadelerini kullandı.

 

Etiketler ak parti 21'nci yıl recep tayyip erdoğan mesaj açıklama
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