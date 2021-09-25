Erdoğan'dan ''barınamıyoruz'' tepkisi: Alakası olmayan kişiler banklarda yatıyor

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin "barınamıyoruz" eylemleri için "Hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ile Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Yurt bulamayan öğrencilerin Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdükleri 'parkta yatma' eylemine tepki gösteren Erdoğan, "İlgisiz kişileri bankların üstüne yatırarak 'yurt yoktur' diyerek yalan söylüyorsunu; hayatınız yalan" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu ülkede kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk.

"Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı, geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı buldu.

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe vatandaşlarına sağladığı refah seviyesi ona göre artmaktadır, artmayı da sürdürecektir.

"İlgisiz kişileri bankların üstüne yatırarak 'yurt yoktur' diyerek yalan söylüyorsunu; hayatınız yalan."