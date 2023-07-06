Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili ''Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler'' diyerek CHP'deki değişim tartışmalarına göndermede bulundu.

Emekli maaşlarında iyileştirme yapılması için gerekli talimatı verdiğini belirten Erdoğan, ''Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz.'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerin vasıtasıyla AK Parti'ye destek veren tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum.

Buradan bir kez daha ittifakımızdan desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlara kalpten teşekkür ediyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt yine birinciliği kimseye bırakmadı. Ziyaretlerimize bu hafta sonu başlıyoruz. Sadece bu illerimize değil ülkemize hizmet edeceğiz.

"TÜRKİYE ÇOK KRİTİK BİR SEÇİM YAŞADI"

Türkiye gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşlarıyla, milletimizin birlik beraberliğine kast edenlerle mücadele ettik. Seçmen iradesini manipüle etme çabaları bitmedi. Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken, kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi. Utanç verici günler gördük. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Türk demokrasisinin namusunu da şerefini de biz kurtardık.

Sandıklara giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görüyoruz. 21 yılda 17 seçim zaferine imza attık. Seçimler uzun yıllar boyunca konuşulmaya, üniversitelerde ders diye okutulmaya devam edecektir. Seçim sonuçlarının ilk ve en büyük muhatabı siyasetçilerdir. Siyasi partilerin istikbali için seçimlerin bu yönü çok daha mühimdir. Sandıkta sandıkta seçmenin verdiği mesajları çözmeye çalışır. Bunları yapmayanlar siyaset sahnesinden silinip gider. Seçim sonuçlarını partimiz için bir muhasebe haline getirdik. Sandıktan zaferle çıkmanın sevincini yaşarken asla zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Tevazumuzu büyüttük. Anamızın ak sütü gibi olan zaferimizi kutlarken özeleştirimizi yapmaktan da çekinmiyoruz.

Tartışmasız zaferimize rağmen partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il sandık sandık inceliyoruz. Nerede bir hatamız olmuşsa kabullenecek ve düzeltmenin yollarını arayacağız.

Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongremize hazırlanıyoruz.

"BABA-OĞUL ŞİMDİ GIRTLAK GIRTLAĞA"

CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor.İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz.

Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok.

Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar.

Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Kendileri açıkta kaldı.

Sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten alıkoyamaz.

"EMEKLİ MAAŞI İÇİN TALİMATI VERDİM"

Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. End üşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını dilyiorum .Emekliklerin beklentlierni de gözardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz."

ENFLASYON FARKI YÜZDE 19.77

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK verilerine göre, Haziran'da enflasyon yüzde 3.92 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 38.21 oldu. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. Böylece emekli maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 19.77 olmuştu.

AK Parti, en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak kanun teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yer almamıştı.



En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.