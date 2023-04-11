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Erdoğan'dan Naci Görür'e ağır sözler

Erdoğan'dan Naci Görür'e ağır sözler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ü hedef aldığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada isim vermeden bir profesöre sert sözlerle yüklendi.

"SENİN PROFESÖRLÜĞÜNDEN NE GELİR?"
Erdoğan konuşmasında "'Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanı yapmakla bu iş çözülmez; soğan, patates kaç lira sen onu söyle' diyor. Bunu söyleyen adam profesör. Barajın yok, havalimanın yok, Togg'un yok. Bu adam prof. Müsvedde bu. Senin profesörlüğünden ne gelir? Bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık" ifadelerine yer verdi.

NACİ GÖRÜR NE DEMİŞTİ?
Erdoğan'ın bu sözlerinin hedefinde Prof. Dr. Naci Görür olduğu öne sürüldü. Görür, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte "Deprem dirençli olmayan binayı ya yıkacaksın ya güçlendireceksin. Halkla ve yerel yönetimlerle bu işi yapacaksınız. Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği" demişti.

Etiketler naci görür recep tayyip erdoğan ak parti
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