Erdoğan'dan sert uyarı: Engel çıkaran karşısında beni bulur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir. Türkiye geçmişte yeni yönelimlerin çoğunu kaçırmış bir ülke. İkinci Dünmya Savaşı'ndan sonra dünya bir dönüşüm yaşarken biz kendi iç meselelerimizle uğraşıyorduk. Rahmetli Menderes ve Özal döneminde yaşanan kıpırdanmalar kayıplarımızı telafi etmeye yetmedi. Görevi devraldığımızda darbe, cunta ve son olarak 28 Şubat nedeniyle iki büklüm haldeydi. Türkiye'ye tam anlamıyla çağ atlattık. Ülkemizi çok daha ileriye taşıdık. Demokrasimizi güçlendirdik.

Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Geçmişte olmadığı kadar devlet ve millet arasında bütünleşme sağladık. Mücadeleyi dikensiz gül bahçesinde vermedik. Attığımız her adımda engeller ve tuzaklarla karşılaştık. Vesayet güçlerinin tahammülü zor hale gelen engellerini aştık. 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde dudak büktüler. Türkiye bu hedefleri gerçekleştirme yoluna girince saldırılar yaşandı. Gezi Olayları, hendek hadiseleri, darbe girişimi gibi süreçler yaşadık. Ekonomimiz de saldırı dalgasından nasibini aldı.

Terör örgütlerinin tümünün inlerine girdik ve girmeye devam ediyoruz. Geleceğimize güvenle bakıyoruz. Hep birlikte işimize gücümüze sarılıyoruz. 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Türkiye'yi başka fotoğraf içerisine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı güçlü vizyonumuzla vereceğiz. Dünya ve bölgemizde süren tarihi yapılanma sürecini yaşıyoruz. Türkiye'nin katkı ve rıza vermediği projeler bu bölgede hayata geçirilemez. Ahlakımıza vicdanımıza uymayan hiçbir projenin içerisinde yer almayız. Bu onurlu duruşun bir bedeli var.

Başımıza gelen her hadise bu bedelin bir parçasıdır. Bizi zorlu süreçte düşmanların taşlarından ziyade içimizden atılan güller yaraldı. 'Dağ odur ki üzerinde kar ola, bülbül odur ki ötüşünde zar ola, dost odur ki dar gününde yar ola. Geniş günde düşman bile yar olur...' Biz de ülkemizin dar günlerinde fikrine bakmazsızın herkesin milletimize yar olmasını beklerdik. Bu konuda sürekli hayal kırıklığı yaşıyoruz.

Kendi ülkelerine gül değil alenan taş atanların yaptığı siyaset değildir. Bunun adı en hafif fırsatçılık ve kör düşmanlıktır. Dün birisi Türk tarımının nasıl bittiğini anlatıyor. Tarımla alakası ilgisinin olduğunu bilmiyorum. Söylediği her şey yanlış, kullandığı rakamlar yanlış. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin detek ödemelerine tahsis ettiğimiz halde tam tersini iddia ediyor. CHP Genel Başkanı bunu bilmiyor. Rakamlardan tutarsızlık çıkarmaya çalışıyor. Ülkemizde sulanabilir tarım arazilerinin büyüklüğünün 8.5 milyon hektar olduğunu sulanan kısmının 4,3 milyon hektarının kamu yatırımları olduğunu söylüyoruz. Biz konuyu değil toprakları sulamanın peşindeyiz.

Türkiye'nin ileriye gitmesinden rahatsız oluyorlar. Bizi başarısız göstererek öne çıkmanın hesabı içindeler. Biz 22 milyar destekleme demişiz, yapın hesabını kitabını daha fazlasını ortaya koyun. Sadece rakam oyunları laf ebeliğiyle sadece kafa karıştırmayla uğraşıyorlar. Millete sunacak hiçbir şeyleri yok. Testinin içinde ne varsa dışına da o sızar. Biz bu gafillere rağmen ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz.

Türkiye'de içi boş muhalefetin malzemelerinden biri de bor meselesidir. Bor madeninin değeri üzerinden efsaneler üretildi, komplo teorileri geliştirildi. Kimse bu bor nedir, nasıl satılır, nasıl değerlendirilir kafa yorulmadı. Bor meselesi sürekli gündeme getirildi. Türkiye'de bor madenini gerçekten değerlendirecek çalışmaları biz yaptık. Sadece ham madde olarak satılan boru alıp işledik ürüne dönüştürdük. Şimdi de bor karbürü üretimine başlıyoruz. Dünya bor rezervlerinin dörtte üçüne sahibiz.

Fiber hat uzunluğumuz 81 bin kilometreydi bugün 364 bin kilometreyi geçtik. Fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmalarımız bu konuda daha fazla yatırım yapmalı. Aksi takdirde G5 teknolojisini etkin kullanamayız. Fiber hat konusunda engel çıkaran karşısında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmeliler."