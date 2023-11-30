Erdoğan'dan yerel seçimdeki adaylar için yeni ipucu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden İstanbul" olarak attığı yerel seçim adımında "yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.'' diye konuştu.

AK Parti'nin yerel seçimlerdeki adayları için de dikkat çeken bir açıklama yapan Erdoğan "Herkes değişebilir. Yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 'Kazanmak, hem de ezici bir oranla kazanmak dışında bir seçeneğimizin olmadığı seçimlere hazırlanıyoruz. Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Son genişletilmiş il başkanları toplantımızı büyük kongremizden önce gerçekleştirmiştik. Aradan geçen zamanda önemi haiz pek çok kritik gelişmeyi geride bıraktık. Kongremiz bir AK Parti klasiği olan değişim yönümüzün ne kadar diri olduğunu göstermiştir.

Milletimizin huzuruna en doğru isimlerle çıkmanın gayretindeyiz. Kampanya ekibimiz de çalışmalarına başladı. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz karşılık saygı çerçevesinde devam ediyor. Dün, Sayın Devlet Bahçeli'yi ağırladık, kendisiyle oldukça verimli bir görüşme yaptık. Milli irade düşmanlarına karşı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında bulunan şehirleri gerçek hizmetle tanıştırmaktır.

İstanbul, eski günlerini mumla arar hale geldi. Bizim bile belli aşamaya getirdiğimiz projeleri devam ettiremediler. Hepimizin bildiği Kara Tren türküsünü şimdi İstanbul halkı her gün söylüyor. İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs, metro bekliyor ama hiçbiri vaktinde gelmiyor, geliyor ama bakımsızlıktan yolda kalıyor.

Bunların gündeminde emanetini taşıdıkları insanlara hizmet gibi dertleri yok. Çok daha kötüsü bunu öğrenmek gibi niyetleri de yok. Vatandaş neredeyse asfalt döküldü, parkı yapıldı, yoldaki çukur kapandı diye kurban kesecek. Milletimizi inşallah bu cendereden Mart'ın sonunda kurtaracağız, milletimizin bir 5 sene daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz. Allah’ın izniyle yüksek oy oranları ile tekrar kazanacağız. Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır

Kazanmak, ezici bir oranla kazanmak dışında başka bir şansımızın olmadığı bir seçime daha hazırlanıyoruz. Her bir belediyemizin burada saymaya kalksak saatler sürecek eserleri ve hizmetleri var. Çevrenin korunmasından, dezavantajlı bireylerin korunmasına yönelik faaliyetler yürüten bizim belediyelerimizdir.

Deprem bölgesinden zaten elimizi çekmedik. Afetin yıktığı şehirleri ayağa kaldırana kadar durmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Aralık ayı boyunca 47 bin konutun teslimatını yapacağız.

Muhalefet cenahı bizimle hizmet yarışında boy ölçüşemeyeceği gibi yalan silahına sarılıyorlar. İnsanımızı sınıflara bölmeye çalışan zihniyet ancak tek parti yönetim zihniyeti olabilir.

Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşımla hareket ettik. Her kesimden insanın en az şekilde etkilenmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz.

Herkes değişebilir. Yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz