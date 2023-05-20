Erdoğan'ı destekleyen aşiretin 11 bin oyu geçersiz sayıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen ve 1' oy Erdoğan'a 1 oy da Bucak'a' diyerek oy isteyen Urfa Bağımsız Milletvekili adayı Fatih Mehmet Bucak'ın 11 bine yakın oyu iptal edildi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sırasında Şanlıurfa'da yaşanan garip olay seçim sonuçlarının resmiyet kazanmasıyla ortaya çıktı.

Şanlıurfa'dan bağımsız aday olan Fatih Mehmet Bucak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısı yaparak "1 oy Erdoğan'a 1 oy Bucak'a" sloganını kullanmıştı.

Ancak Bucak'ın bu sloganını aşiret üyelerinin yanlış anladığı seçim sonuçlarının ilanıyla ortaya çıktı.

Çünkü Bucak'a oy veren seçmenler oy kullanırken hem AK Parti'ye hem de Fatih Mehemt Bucak'a mühür basınca tam 11 bin oy geçersiz sayılarak iptal edildi.