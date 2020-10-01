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  4. 01 Ekim 2020 08:04

Erdoğan'ın eski sağ kolu: ''FETÖ bitse de Fehullahçılık bitmez''

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal "FETÖ bitse de Fetullahçılık bitmez" dedi.

Erdoğan'ın eski sağ kolu: ''FETÖ bitse de Fehullahçılık bitmez''
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Sosyal medya hesabından “muhafazakar” medyayı ve orada canlı yayınlara çıkanları eleştiren Ünal, “Fetullah Gülen müridlerine sıkça ‘davanın namustan önce geldiğini, her tür ahlaksızlığın dava adına meşru olduğunu’ telkin etti. Bir kısım muhafazakar(!) tv’lerin ahlaksızlığı ‘dava’ adına yayınlıyor olmaları Fetullahçı anlayışın yansıması. FETÖ bitse de Fetullahçılık bitmez” ifadelerini kullandı.

Ünal paylaşımının devamında da “Muhafazakar(!) ekranlardan ve sayfalardan yayılan pisliği eleştirenlerin davaya ihanetle suçlanıp onlara bedel ödettirilmesinin altında da bu Fetullahçılıktan gelen kötü anlayış var. Ekran ve sayfalardaki ahlaksızlığın derin hikmetini anlasalar eleştirmezler oysa(!)” diye yazdı.

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