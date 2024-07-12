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Erdoğan'ın uçak konvoyu olay oldu: ABD'ye 5 uçakla gitti

Erdoğan'ın uçak konvoyu olay oldu: ABD'ye 5 uçakla gitti
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İYİ Partili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye 5 uçakla gitmesine tepki gösterdi. Çömez, İsveç ve Finlandiya liderlerinin küçük bir uçakla birlikte ABD'ye gittiğine dikkat çekti.

NATO’nun devlet ve hükümet başkanları toplantısı ABD’nin başkenti Washington DC’de yapıldı.

NATO Zirvesi için ABD'ye Erdoğan ve heyetinin beş uçakla gittiği ortaya çıktı. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez sosyal medya hesabından uçakların fotoğrafını paylaştı. Uçaklardan birinin makam araçlarını taşıdığı belirtildi.

‘BEŞ UÇAKLA GİTTİ’

Paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanlığına ait üç yolcu uçağı ve bir tane askeri kargo uçağı olduğu görülüyor. Kargo uçağıyla Erdoğan ve heyetindekilerin makam araçlarının taşındığı ileri sürüldü.

İYİ Parti Milletvekili ve NATO PA Üyesi Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın beş uçakla ABD'ye gitmesine tepki gösterdi:

Turhan Çömez, “Biri kendisi için, biri heyeti için, biri kadrosu ve ekipmanlar için, biri de zırhlı araçları için. Bir tane daha var, o da önceden gitti, karşılamak için. Bu kez havada konvoy yaptılar’’ dedi.

Çömez, NATO’nun yeni iki üyesi İsveç ve Finlandiya liderlerinin ise aynı uçakla ABD’ye gittiğini belirterek, ’’Birbirine komşu olan İsveç ve Finlandiya liderleri, daha az masraf yapmak için küçük bir uçakla birlikte ABD’ye gitti. Ama bizim Cumhurbaşkanı, 5 uçakla gidiyor. Eee dünya lideri olmak kolay değil” açıklamasını yaptı. Çömez x hesabından uçakların fotoğrafını paylaştı.

 

Etiketler nato zirve abd Washington
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