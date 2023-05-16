Gezi tutuklusu Can Atalay milletvekili oldu: ''Çoktan başladım çalışmaya''

Hatay'da Türkiye İşçi Partisi'nden aday gösterilen Gezi tutuklusu Can Atalay, kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

Hatay listesindeki yerini bırakan ve aday olduğu Antalya'dan seçilemeyen TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay Mengüllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Atalay'ı kutladı. Mengüllüoğlu "Canım Hatay. Sizinle gurur duyuyorum… Hoş geldin @CanAtalay1 Güzel şehrimizi ayağa kaldırmak için beraber mücadele edeceğiz Haydi hazırlan… Meclisin de halkın da sesine, sözüne ihtiyacı var…" mesajı paylaştı.

Bu paylaşımı alıntılayan Can Atalay da seçilmesinin ardından ilk mesajını yayınladı: "Hazırım yoldaşım, bir yanımda şu sesimi duyuran kettle bir yanımda dosyalar. Çoktan başladım çalışmaya; önergeler, tasarılar… İnadımızla geliyoruz, Hatay’ın hesabını sormaya, yeniden kurmaya. Güveninize, emeğinize hürmetle, baki ilk selam Hatay’a, bizzat kucaklaşmaya az kaldı."