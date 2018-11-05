Gürsel Tekin: ''Bu soygun değilse nedir? 2.800 TL'ye internet mi olur?''

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak lanse edilen Fatih Projesi'nin astarı yüzünden pahalıya gelmiştir.1 milyon 500 bin tabletin depolarda çürümeye terk edilmesiyle başarısızlığı tescillenen projede sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor. Başarısız olmuş bir projenin sonlandırılması gerekirken, kamu kaynakları hoyratça kullanılmaya devam ediliyor.

Ülkemizde çok sayıda okul ve sınıfın kapısı, penceresi dahi yokken, birçok yerde öğrenciler birleştirilmiş sınıflarda eğitim görürken fiyasko ile sonuçlanmış bir projenin internet bedeli adı altında dönemin Oger Telekom’una bu milletin paraları hibe edildi. Oger kazandı, Milli Eğitim ve Türk Telekom kaybetti.

Akıllı tahtaların kullanıldığı okulların aylık ortalama İnternet faturası, 2.800 TL civarındadır. Eylül- 2018’de akıllı tahta kullanan bir okulun internet ücreti 1.300 TL iken, Kasım-2018’de, 2.800 TL’ye çıkmıştır. Böylece, FATİH Projesini uygulayan bir okulun yıllık fatura tutarı 33.600 TL’ye ulaşmıştır. Projenin ülkemizdeki 62 bin civarı okulda uygulanması durumunda ise, MEB’in bir yıllık İnternet gideri 2 milyar lirayı fazlasıyla aşmış olacaktır.

FATİH Projesi kapsamında, MEB tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndan muaf tutulmuştur. Yıllarca sürmesi beklenen büyük projeyle ilgili mal ve hizmet alımlarında, Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen esaslara uyulmaması, çeşitli soru işaretlerine yol açmaktadır. Dev bütçeyle yürütülen bir projede saydamlık, denetlenebilirlik, kamu yararının gözetilmesi gibi ilkelerden uzaklaştıkça, tartışmalar da çoğalmaktadır.

"BU SOYGUN DEĞİLSE NEDİR?"

Akıllı tahtaların kullanıldığı okulların aylık ortalama İnternet faturasının, 2.800 TL civarında olduğunu söyleyen Tekin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, “bu soygun değilse nedir?” diye sordu.

Tekin açıklamasında; “Eylül- 2018’de akıllı tahta kullanan bir okulun internet ücreti 1.300 TL iken, Kasım-2018’de, 2.800 TL’ye çıkmıştır. Böylece, FATİH Projesini uygulayan bir okulun yıllık fatura tutarı 33.600 TL’ye ulaşmıştır. Projenin ülkemizdeki 62 bin civarı okulda uygulanması durumunda ise, MEB’in bir yıllık İnternet gideri 2 milyar lirayı fazlasıyla aşmış olacaktır.” ifadelerini kullandı.



CHP'li Tekin, “Fatih Projesi’nin bir yıllık internet maliyetinin 2 milyar TL’yi geçtiğini” belirterek “ülkemizde çok sayıda okul ve sınıfın kapısı, penceresi dahi yokken, birçok yerde öğrenciler birleştirilmiş sınıflarda eğitim görürken fiyasko ile sonuçlanmış bir projenin internet bedeli adı altında dönemin ‘Oger’in Telekom’una’ bu milletin paraları hibe edilmiştir “dedi.

Tekin, “AKP’nin ’Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ olarak lanse ettiği (FATİH) Projesini, aradan geçen yıllar ve harcanan milyarlarca liranın ardından rafa kaldırmak zorunda kalmıştır” dedi. “Milli Eğitim Bakanlığı, 2010’da başlatılan proje kapsamında harcanan milyarlarca lira, yüzlerce ihale ve doğrudan alımın ardından projeyi iletişim operatörlerinin inisiyatifine bırakmıştır” dedi.

FATİH Projesinin Kamu İhale Kanunu’ndan muaf tutulduğunu da belirten Tekin, “ Yıllarca sürmesi beklenen büyük bir projeyle ilgili mal ve hizmet alımlarında, Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen esaslara uyulmaması, çeşitli soru işaretlerine yol açmaktadır.” Diyerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlamasını isteğiyle şu soruları yöneltti.

Bir okulun; internet kullanım bedeli için (2018- Eylül) ayında ortalama 1.300 TL ödenirken, (2018 Kasım) ayında bu ücret 2.800 TL ye nasıl çıkmıştır?

Akıllı tahtalar yokken bile aynı hizmeti 70 TL ödeyerek TTNET üzerinden sınırsız olarak kullanabilen okullar, şimdi 2.800 TL gibi fahiş bir ücreti neden ödemek zorunda kalıyor? Sizce, bu soygun değil midir?

Fatih Projesi’nin başladığı tarihten günümüze kadar, Bakanlık bütçesinden, “Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri” kalemi için ayrılan ödenek miktarı ne kadardır? Türk Telekom ve Bakanlığınız arasında yapılanan protokolde; internet kullanım bedellerinde yapılacak artışlar nasıl belirlenmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda; FATİH Projesi İş Birliği Protokolünde yer alan ücretlendirmelerde, okulun büyüklüğü, öğrenci ve öğretmen sayısı gibi etkenlere bağlı olarak internet kullanım bedelinin 2.800 TL’den başlayıp 183.000 TL arasında faturalandırıldığı doğru mudur?

Bugüne kadar İnternet ücretini ödeyemediği için haklarında icra takibi başlatılan ve haciz işlemine maruz kalan okul bulunmakta mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

Akıllı Tahta kurulumu yapılmayan ve ağ altyapısı hazır olmayan okullara da VPN hizmeti götürüldüğü iddiası doğru mudur?

Türk Telekom ile yeniden bir fiyat düzeltme yoluna giderek fiyatları sınırlandırmayı düşünüyor musunuz?

Bakanlığın, okullarda internet bağlantılarına filtre uyguladığı da biliniyor. Bu filtreden dolayı Bakanlığın siteleri dışında pek bir siteye erişmekte mümkün değil. Hal böyleyken bu denli yüksek internet hizmet bedeli ödenmesini etik buluyor musunuz?

İnternet erişimi için bu denli yüksek ödeme yapılması bile sistemin sonlandırılması için yeterli bir sebep değil midir? Fatih Projesi’nde bakanlık olarak ısrarcı olmaya devam edecek misiniz?