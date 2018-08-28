HDP ile MHP anlaştı ! Çok ilginç ayrıntı...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı af tartışması sürerken, HDP'den "Genel af" çağrısı geldi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, insanların artık patlama noktasına geldiğini söyledi ve genel af getirilmesi gerektiğini söyledi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinden önce 'kader mahkumlarına' af getirilmesini istediğini belirterek konuyu gündeme taşımıştı. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı yüz kızartıcı suçların kenarda tutularak genel af getirilmesinin Türkiye'yi rahatlatacağını söyledi.

"YÜZ KIZARTICI SUÇLAR KENARDA TUTULSUN"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı yüz kızartıcı suçların kenarda tutularak genel af getirilmesinin Türkiye'yi rahatlatacağını söyledi.

HDP'li vekil, "İnsanlar patlama noktasında ve buna devletin çözüm bulması gerekir. Af, cezaevlerinin ve cezaevlerinde yakınları olanların en önemli konusu." dedi.