  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. HDP'li Buldan: Korktukları için kapatma davasını açtılar

HDP'li Buldan: Korktukları için kapatma davasını açtılar

HDP'li Buldan: Korktukları için kapatma davasını açtılar
Güncelleme:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Kapatma davası; bir kumpas davasıdır. Bizden, siyasetimizden korktukları için HDP'ye kapatma davası açtılar'' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ardahan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla görüştükten sonra parti teşkilatını ziyaret eden Buldan, İnönü Caddesi'nde halka seslendi. İktidarın HDP'yi baskı altına almak istediğini belirten Buldan, "HDP'yi kriminalize etmek, siyaset arenasının dışına itmek ve çalışmaktan yoksun bırakmak. Fakat gittiğimiz her yerde görüyoruz ki; halkımız kararlı, cesaretli ve her yerde teveccühünü, samimiyetini ve kararlı duruşunu ortaya koyuyor. Kapatma davası; bir kumpas davasıdır. Bizden, siyasetimizden korktukları için HDP'ye kapatma davası açtılar. Kobani, kumpas davasıdır. Türkiye'de bir dönem siyaset yapan, Türkiye'nin siyasetini belirleyen önemli aktivistleri, şu an o davada yargılıyorlar. Bu da AKP-MHP koalisyonunun HDP ve HDP geleneğinden ne kadar çok korktuklarının bir göstergesidir" dedi.

6'lı masaya ilişkin de konuşan Buldan, şunları söyledi: "6'lı masanın kadın bir başkanı var; her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş. Nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. Bu 6'lı masadaki kadın başkanın, son grup toplatısında yaptığı açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir."

Buldan HDP'nin demokrasi, insan hakları ve adalet mücadelesi verdiğini, iktidarın ise ülkeyi kutuplaştırdığını söyledi.

DHA

Etiketler hdp pervin buldan kapatma davası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yandaş medyadan ''pes'' dedirten zam haberi
ÖTV matrahları değişiyor! Sıfır otomobillere ne kadar indirim gelecek?
Aileler dikkat! Çocukların ölüm oyununda 11 çocuk bu halde bulundu
Öğrencilerden genç öğretmene ahlaksız teklif!
İslam Memiş bu sefer ''indirim'' müjdesi verdi
Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u delikanlı oldu
Haftanın en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı
Son ''Z kuşağı'' anketinde iktidara da muhalefete de tokat gibi sonuç
Dünyanın tek hamile mumyası ''Gizemli Kadın''ın 3 boyutlu görüntüsü çıkarıldı
Almanya’da 2023 Yılının Kompakt Otomobili belli oldu