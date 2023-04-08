HÜDA-PAR ''evlilik dışı ilişkilere'' savaş açtı: ''Sapıklıktır''

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyen ve seçimlere kendi logosuyla girmeye hazırlanan HÜDA-PAR'ın Kadın Kolları yönetim kurulu üyesi Zehra Çiftçi "evlilik dışı ilişkiler emniyeti tehdit ediyor" deyip "Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir" çağrısı yaptı.

Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA-PAR'dan tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Daha önce anayasadaki Türklük tanımının çıkarılmasını isteyen, özerklik ve Kürtçe anadil gibi talepleri bulunan HÜDA-PAR, bu defa da "evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilsin" dedi.

HÜDA-PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Çiftçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aile bir erkek ve kadının evlenmesiyle kurulur. Sapık ilişkilerle aynı yere konulamaz. Buna aile denemez. Devlet aile kurumunu korumalıdır. Gayrı meşru yollardan meydana gelmiş bir nesil, toplum içi felakettir. Batı tipi hayat tarzının ürünü olan evlilik dışı ilişkiler nesil emniyetini tehdit eden davranışlardır. Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir."

HÜDA PAR da YSK'ya dilekçesini verdi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AK Parti'yle yapılan görüşmelerin ardından Cumhur İttifakı'na destek veren ve milletvekili seçimine AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR, kura öncesi YSK'ye başvurarak seçime kendi amblemiyle girmeyeceğini bildirdi.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunulmuştu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek.