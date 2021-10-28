  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İBB Sözcüsü Ongun: Hiçbir şeyin bitmediğini göreceksiniz

İBB Sözcüsü Ongun: Hiçbir şeyin bitmediğini göreceksiniz

İBB Sözcüsü Ongun: Hiçbir şeyin bitmediğini göreceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taksi sorununa değinerek, "Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi 10. kez reddedildi.

Kararın ardından İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından kentteki taksi sorununa dair bir mesaj paylaştı.

Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular; İstanbul’daki taksi sorununu çözmek için çok iyi çalıştık. Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz. İBB, bu bozuk sistemden beslenen bir avuç rantiyerle baş edecek güçtedir. İstanbullular müsterih olsun."

Etiketler Murat Ongun sosyal medya İBB
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oturan Boğa'nın torunu yeni bir DNA tekniğiyle bulundu
Bensu Soral, göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyayı salladı!
Şimdi de akaryakıtta fırsatçılık başladı
Aslanın sırtlanlardan mucize kurtuluşu kamerada
İstanbul'da döner bıçaklı ve silahlı saldırı anı kamerada
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Yeni kanalı belli oldu
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede: Partililer üzerine yürüdü
Bu nasıl yarışma? Talimatla kameraların önünde soyundular
Zincir marketlerin zam oyunu WhatsApp yazışmalarıyla deşifre oldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet! Şebnem'in katilinin ifadesi ortaya çıktı